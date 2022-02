https://it.sputniknews.com/20220217/governo-battuto-4-volte-alla-camera-dallasse-lega-fratelli-ditalia-cade-il-tetto-al-contante-15148562.html

Governo battuto 4 volte alla Camera dall’asse Lega-Fratelli d’Italia, cade il tetto al contante

Nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali, la scorsa notte, il governo è stato battuto su alcuni emendamenti al milleproroghe dal ritorno dell’asse... 17.02.2022, Sputnik Italia

politica italiana

Per ben quattro volte Lega e Fratelli d’Italia hanno unito le forze ed evitato che passassero degli emendamenti al decreto milleproroghe non di secondo piano.Il primo emendamento a non passare riguarda l’abbassamento del tetto al contante, che dal primo gennaio era sceso a mille euro, ma che ora ritorna a duemila euro, almeno per un anno, cioè per tutto il 2022. L’abbassamento del tetto al contante è una norma voluta per combattere l’evasione fiscale in Italia.Parere contrario anche sull’articolo che riguarda l’ex Ilva, ma che alla fine è stato ugualmente approvato. In pratica, si voleva destinare diversamente i fondi Riva, che ora tornano a essere impiegati per le bonifiche a favore della salute dei cittadini di Taranto.Battuto poi il governo sull’Istruzione, che dava un parere favorevole a una riformulazione.Lega e Pd si sono scontrati sui temi legati alla giustizia, dove la prima giusto ieri ha ottenuto l'approvazione di quattro temi referendari sui 5 presentati. Mentre Lega e M5s si sono scontrati su altri temi all’ordine del giorno.

