Formula 1: previsto oggi il lancio della nuova Ferrari

Formula 1: previsto oggi il lancio della nuova Ferrari

La nuova F1-75 sarà svelata al mondo alle 14. Ieri, la macchina è stata vista da Sainz e Leclerc 17.02.2022

2022-02-17T13:34+0100

2022-02-17T13:34+0100

2022-02-17T13:34+0100

È arrivato il giorno che i tifosi del cavallino rampante aspettavano da mesi. La nuova F1-75, chiamata così in onore del 75° anniversario della scuderia di Maranello, è pronta per il mondiale 2022, che partirà dal Bahrain il prossimo 20 marzo. La presentazione sarà trasmessa in streaming sui canali ufficiali Ferrari dalle ore 14. È comparsa già una prima foto nella nuova monoposto, per domani è invece la presentazione della nuova Mercedes di Lewis Hamilton e George Russel.C'è molta aspettativa sulla nuova macchina uscita dalle officine di Maranello, anche per via delle nuove regole introdotte. Gomme più larghe (si passa dai 13 pollici ai 18), elementi aerodinamici semplificati, come l'ala anteriore e posteriore, ma soprattutto un elemento che manca dagli anni '80: il ritorno dell'effetto suolo. È notizia di queste ore anche il sollevamento dall'incarico di Michael Masi dal ruolo di direttore di gara, dopo le polemiche cocenti sul finale del Gp di Abu Dhabi a dicembre. La Formula 1 sta vivendo delle settimane di profondi cambiamenti.La F1-75 è già stata vista dai piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. La pagina Instagram della Scuderia Ferrari ha pubblicato un video in cui i piloti vedono per la prima volta la monoposto per il 2022. La scuderia di Maranello non vince un gran premio dal 22 settembre 2019, a trionfare fu Sebastian Vettel nel circuito cittadino di Singapore.

