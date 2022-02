https://it.sputniknews.com/20220217/fontana-il-mio-cuore-e-sempre-vicino-a-quello-della-russia---video-15159293.html

Fontana: il mio cuore è sempre vicino a quello della Russia - Video

In occasione del IX Seminario Italo-Russo, tenutosi il 17 febbraio a Milano, in Fondazione Feltrinelli, il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha... 17.02.2022, Sputnik Italia

Secondo Fontana, le regioni "possono solo contribuire mantenendo buoni rapporti", soprattutto dal punto di vista dell'economia, degli affari, delle aziende, e "comprendere le ragioni di ciascuna parte per individuare una via d'uscita".Infine, Fontana ha ricordato i protocolli d'intesa tra la Lombardia e le regioni di Mosca, Novosibirsk e San Pietroburgo. "I nostri imprenditori - ha detto - mantengono vivi gli ottimi rapporti con la Russia".In particolare, dal rapporto presentato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, risulta, che da gennaio a settembre 2021 l’export delle aziende lombarde verso la Russia è cresciuto del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (€ 1,59 mld vs € 1,37 mld), avvicinandosi ai valori pre-pandemici (-1%, € 1,62 mld in 9M 2019). I settori protagonisti della ripresa sono stati: meccanica (€ 526,9 mln, 33,1% del totale dell’export regionale), prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (€ 265,3 mln, 16,6% del totale) e sostanze e prodotti chimici (€ 236,5 mln, 14,8% del totale) che, nel complesso, rappresentano il 64,5% delle esportazioni verso Mosca. Altrettanto importante, però, è stata la crescita dell’import nei primi nove mesi del 2021: +65% (da € 772,2 mln a € 1,28 mld), spinta soprattutto da metallurgia (47,2% del totale delle importazioni), petrolio greggio (23,7% del totale) e prodotti chimici (13,3% del totale).Dopo suo intervento al seminario Attilio Fontana ha rilasciato una intervista a Sputnik Italia.

