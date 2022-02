https://it.sputniknews.com/20220217/fondazione-gimbe-i-casi-covid-19-si-riducono-per-la-terza-settimana-consecutiva-15149255.html

Fondazione gimbe: i casi Covid-19 si riducono per la terza settimana consecutiva

Per la terza settimana consecutiva, la Fondazione Gimbe riporta dati in calo per quanto riguarda la diffusione del coronavirus Sars-coV-2. 17.02.2022, Sputnik Italia

Calano i nuovi casi del 32,3% in una sola settimana, ed a calare sono anche i tamponi, del 27,8%. I ricoveri in area medica calano del 14,9% e calano anche quelli in terapia intensiva, del 18,7%. Lo dice la Fondazione Gimbe nel suo rapporto settimanale.A calare sono anche i decessi, del 16%, per la settimana dal 9 al 15 di febbraio.Il divieto per gli ultracinquantenni di vaccinarsi per recarsi sul luogo di lavoro è vano, la campagna vaccinale perde potenza e cala del 43,8% negli ultimi 7 giorni. Anche le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni cala del 41,7%. Restano 5,1 milioni di persone senza neanche una dose.La Fondazione Gimbe, visti i dati, ora si proietta al dopo estate 2022 e pensa all’autunno e inverno prossimi. Per questo, secondo loro, ora bisognerebbe pensare a programmare una risposta adeguata alla stagionalità del virus.

