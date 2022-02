https://it.sputniknews.com/20220217/esportazioni-italiane-a-182-nel-2021-recuperato-divario-2020-ma-flessione-a-dicembre-15150327.html

Esportazioni italiane a +18,2% nel 2021: recuperato divario 2020, ma flessione a dicembre

Esportazioni italiane a +18,2% nel 2021: recuperato divario 2020, ma flessione a dicembre

Nel 2021, le esportazioni italiane mettono a bilancio una crescita del +18,2%, con dati sul commercio con l’estero che si presentano più sostenuti nei... 17.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-17T17:09+0100

2022-02-17T17:09+0100

2022-02-17T17:09+0100

istat

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/13917914_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_81f4ae9ab9a5994837091ac8d9ddfd2f.jpg

Sono questi i dati resi pubblici giovedì 17 febbraio dall’Istat sul commercio con l’estero dell’Italia nel 2021.I dati indicano anche che nel mese di dicembre si è verificata una flessione del -1,1% delle esportazioni, mentre sono aumentate le importazioni del +7,5%.Le esportazioni su base mensile sono calate a dicembre, principalmente a causa della flessione con l’area extra UE (-2,1%) e in misura minore con l’area UE (-0,2%).Ad ogni modo, la crescita delle esportazioni nell’ultimo trimestre del 2021 è del +2,4% e delle importazioni del +7,5%.I settori che contribuiscono maggiormente alle esportazioni sono: prodotti petroliferi raffinati (+82,2%), sostante e prodotti chimici (+22,5%), articoli farmaceutici e medicinali (+21,4%) e prodotti alimentari e bevande (+16%).Aumentano anche le esportazioni di metalli di base (+12%) e le esportazioni di macchinari e apparecchiature (+6,5%).Male, invece, le vendite di autoveicoli, che cala del -1,5%.Contribuiscono all’aumento delle esportazioni gli Stati Uniti (+32,5%), la Germania (+18,1%), la Francia (+15,3%) ed i paesi OPEC (+32%), ma anche il Belgio (+31,4%).Cedono le esportazioni verso il Regno Unito (-10,2%) e verso i paesi ASEAN (-7,6%). In calo anche le esportazioni verso i paesi del Mercosur (-3,8%).Il saldo commerciale per l’Italia è di +1.103 milioni di euro, che porta nel 2021 l’avanzo commerciale a +50.146 milioni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

istat, economia