Di Maio annuncia visita a Mosca di Draghi "il più presto possibile", su invito di Putin

Il presidente del Consiglio Mario Draghi si recherà "il prima possibile" a Mosca, su invito del capo di Stato russo Vladimir Putin, ha affermato oggi il... 17.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-17T13:04+0100

2022-02-17T13:04+0100

2022-02-17T13:04+0100

luigi di maio

vladimir putin

mario draghi

russia

italia

L'annuncio è arrivato sullo sfondo degli intensi sforzi diplomatici per allentare le tensioni sulla crisi ucraina, mentre alcuni funzionari occidentali sono convinti che la Russia si stia preparando ad invadere il suo vicino.Le truppe russe vicino ai confini dell'Ucraina e le minacce occidentali di rispondere con dolorose sanzioni economiche ad un'eventuale invasione hanno portato le tensioni tra Mosca e l'Occidente al livello più alto dalla fine della Guerra Fredda.Oggi la Russia ha annunciato un ulteriore ritiro di forze militari dal confine, dopo che Washington ha insistito sul proseguimento dell'accumulo di soldati e mezzi da parte di Mosca per una potenziale invasione. Dopo i ritiri precedentemente annunciati all'inizio di questa settimana, gli Stati Uniti, la Nato e l'Ucraina hanno sostenuto di non aver visto alcun riscontro sul campo.

russia

italia

