https://it.sputniknews.com/20220217/cremlino-dichiarazioni-di-biden-su-possibile-attacco-russo-allucraina-alimentano-le-tensioni-15157115.html

Cremlino: dichiarazioni di Biden su possibile attacco russo all'Ucraina alimentano le tensioni

Cremlino: dichiarazioni di Biden su possibile attacco russo all'Ucraina alimentano le tensioni

Il presidente statunitense ha affermato che ci sono "tutte le indicazioni" che la Russia sia "preparata ad attaccare l'Ucraina". Biden non ha spiegato quali... 17.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-17T18:18+0100

2022-02-17T18:18+0100

2022-02-17T18:19+0100

cremlino

russia

usa

joe biden

ucraina

politica internazionale

sicurezza internazionale

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/811/63/8116317_0:187:2979:1863_1920x0_80_0_0_60dab1c62f65352b5eb745990e653c57.jpg

Il Cremlino ha criticato le accuse del presidente americano Joe Biden sui piani russi di invadere l'Ucraina usando una "operazione di false flag" come un altro passo escalation che non aiuta ad alleviare le tensioni.Biden ha affermato oggi che gli Stati Uniti non vedevano alcuna indicazione sul ritiro delle truppe russe, annunciato il giorno prima dal ministero della Difesa russo. Ha insistito sul fatto che la presunta minaccia di un'invasione russa dell'Ucraina rimane "molto alta", nonostante Mosca abbia ripetutamente assicurato di non avere piani del genere. Biden non ha spiegato quali segni o "indicazioni" lo hanno portato a credere che la Russia stia pianificando attacchi di false flag o l'invasione dell'Ucraina. Né l'inquilino della Casa Bianca né il segretario di Stato Antony Blinken, che si sono rivolti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e hanno avanzato accuse simili oggi, hanno spiegato perché ritenevano che il presunto ammassamento di truppe russe sul confine occidentale significasse che Mosca volesse usarle per invadere il suo vicino.

https://it.sputniknews.com/20220217/ministero-esteri-russo-pubblica-risposta-agli-usa-sulle-garanzie-di-sicurezza--15154020.html

russia

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cremlino, russia, usa, joe biden, ucraina, politica internazionale, sicurezza internazionale, geopolitica