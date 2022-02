https://it.sputniknews.com/20220217/covid-dal-10-marzo-si-potra-tornare-a-consumare-cibi-e-bevande-in-cinema-teatri-e-stadi-15154801.html

Covid: dal 10 marzo si potrà tornare a consumare cibi e bevande in: cinema, teatri e stadi

Covid: dal 10 marzo si potrà tornare a consumare cibi e bevande in: cinema, teatri e stadi

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha oggi dichiarato che a partire dal 10 marzo sarà possibile tornare a consumare cibo e bevande nei cinema, nei... 17.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-17T20:15+0100

2022-02-17T20:15+0100

2022-02-17T20:15+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/11436838_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15d52a2140361d811d1fea7a5fd17891.jpg

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha oggi dichiarato che: "Dal 10 marzo sarà nuovamente possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali e da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive".Costa ha poi concluso dicendo che questa è: "una risposta importante per alcuni dei settori tra i più colpiti. Un nuovo segnale di ripartenza".Solo qualche giorno fa, intervistato da RAI3, il sottosegretario Costa aveva parlato di un possibile allentamento delle misure restrittive, sia per quanto riguardava le attività all'aperto sia per quelle indoor, lasciando presagire alla possibilità di un lento, ma deciso, ritorno alla normalità.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia