https://it.sputniknews.com/20220217/brasile-petropolis-sale-a-104-il-numero-delle-vittime-dei-nubifragi-15150889.html

Brasile, Petropolis: sale a 104 il numero delle vittime dei nubifragi

Brasile, Petropolis: sale a 104 il numero delle vittime dei nubifragi

È arrivato a 104, tra cui 8 bambini, il triste bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito la città di Petropolis, sulle montagne a nord di Rio. 17.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-17T15:28+0100

2022-02-17T15:28+0100

2022-02-17T15:28+0100

brasile

inondazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/13274844_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_607d287dcd30c9b1d927bd6267838999.jpg

Sale a 104 il bilancio delle vittime dovute alle piogge torrenziali ed alle inondazioni che hanno colpito martedì la città di Petropolis, a nord di Rio, tra esse si contno anche 8 bambini. Il bilancio però è purtroppo destinato a salire ancora in queste ore.Le violente precipitazioni che si sono abbattute sulla città di montagna a nord di Rio stanno provocando una vera e propria tragedia.Squadre specializzate di ricerca e pronto soccorso, inviate anche da Rio, e volontari sono costantemente al lavoro, per cercare di mettere in salvo più vite possibili.

brasile

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasile, inondazione