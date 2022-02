https://it.sputniknews.com/20220217/biden-annuncia-di-lasciare-lohio-per-washington-per-una-piccola-cosa-in-europa-15158309.html

Biden annuncia di lasciare l'Ohio per Washington per "una piccola cosa" in Europa

"Il motivo per cui mi hanno detto che devo partire, non avevo pianificato di andarmene immediatamente, era per il meteo a Washington e per una piccola cosa che sta succedendo in Europa in questo momento", ha detto Biden mentre la gente presente ha iniziato a ridere.La "piccola cosa" a cui Biden si riferiva sarcasticamente è la drammatica escalation delle tensioni sulla linea di contatto nella regione separatista del Donbass in Ucraina, dove le forze governative hanno bombardato più località delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk.Secondo Ruslan Yakubov, direttore dell'ufficio di rappresentanza della DNR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento del cessate il fuoco, oggi le forze ucraine hanno sparato 93 colpi di mortaio di vario calibro contro l'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk; l'intensità di fuoco non era mai stata così alta dall'aprile 2021.

