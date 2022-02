https://it.sputniknews.com/20220217/australia-orrore-in-spiaggia-uomo-viene-divorato-da-uno-squalo-15146017.html

Australia, orrore in spiaggia: uomo viene divorato da uno squalo

L’incidente è avvenuto mercoledì a Little Bay, sulla costa di Sydney. Un uomo, che stava nuotando, è stato attaccato da uno squalo di 4 metri, non c'è stato... 17.02.2022, Sputnik Italia

Un uomo è morto a seguito delle gravissime ferite riportate dopo essere stato attaccato da uno squalo, lungo ben 4 metri, nei pressi della popolare spiaggia di Little Bay, a Sydney, un luogo normalmente tranquillo e frequentato da molte famiglie, ne da notizia ABC Australia.La polizia, arrivata sul luogo per effettuare le indagini di rito, ha poi ritrovato in acqua diversi resti umani.La scena agghiacciante ha sconvolto i presenti, bagnanti e pescatori che frequentano la spiaggia, che si sono trovati davanti agli occhi una vera e propria scena dell'orrore quando lo squalo ha attaccato l’uomo, che, con indosso una muta, stava tranquillamente nuotando nelle acque dell’oceano.Dylan Parker, il sindaco di Randwick, la municipalità a cui fa capo il tratto di costa, ha dichiarato che tutta la comunità è sotto shock: "Little Bay è normalmente un posto così calmo e bellissimo, apprezzato dalle famiglie. Perdere qualcuno a causa di uno squalo è agghiacciante. Siamo tutti sotto shock."In Australia, l'ultimo attacco mortale di squali su una spiaggia di Sydney risale al 1963, a Sugarloaf Bay, a Middle Harbour, quando l'attrice Marcia Hathaway, di 32 anni, fu uccisa durante una gita in barca. Gli ultimi attacchi non mortali risalgono invece al 2018.

