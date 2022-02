https://it.sputniknews.com/20220217/arriva-anche-il-bonus-psicologo-da-600-euro-ecco-come-usufruirne-15147782.html

Arriva anche il bonus psicologo da 600 euro, ecco come usufruirne

Arriva anche il bonus psicologo da 600 euro, ecco come usufruirne

Cresce la lista di bonus erogati dallo Stato italiano. Dopo il bonus terme, il bonus biciclette, il bonus vacanze, arriva anche il bonus psicologo da 600 euro. 17.02.2022

Il bonus psicologo è stato approvato dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, che lo hanno inserito nel decreto milleproroghe.Secondo quanto affermato dal Corriere della Sera, la conferma è arrivata dal deputato Filippo Sensi, del Partito Democratico, che ha cinguettato durante la scorsa notte: “Le commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio approvano il #bonuspsicologo. Grazie al governo per il lavoro fatto, ai gruppi parlamentari per il sostegno, a tutti coloro che ci hanno creduto. Si va in aula alla Camera. Un passo avanti decisivo”.Un sostegno che giunge a beneficio di una società, quella italiana, provata dalla pandemia, anche sotto il profilo psicologico.Il tema della salute mentale è stato particolarmente sentito da vari esponenti politici e anche il ministro della Salute Roberto Speranza ne aveva parlato in più occasioni, convinto però che un bonus non sia in grado di risolvere tutto: servirà invece rafforzare il servizio di supporto psicologico pubblico territoriale con nuove assunzioni e percorsi per la salute mentale.I fondi disponibili per il bonus psicologoIl governo intende stanziare 20 milioni di euro per il bonus psicologo da 600 euro, e non è detto che, se questo dovesse esaurirsi, non possa essere alimentato ulteriormente.Tuttavia, in precedenza alcuni bonus non sono stati ulteriormente estesi con fondi aggiuntivi. Questo è il caso del bonus terme e del bonus vacanze, ma anche del bonus biciclette.Chi può usare il bonus psicologo 2022?Il bonus psicologico da 600 euro è destinato a chiunque e senza limiti d'età, ed è rivolto a chi soffre di un disagio di salute mentale causato o meno dalla pandemia, dai lunghi periodi di lockdown e dalle situazioni di stress dovute a dad e lavoro a distanza.Bonus per tutti, sì, ma solo per coloro che ne hanno una necessità concreta, perché l’accesso, sotto il profilo economico, è consentito solo con Isee. Bonus, quindi, solo per chi ha difficoltà economiche e uno psicologo privato non se lo può permettere.Tuttavia, il tetto previsto è alto, perché sono esclusi quanti hanno un Isee sopra i 50mila euro.Le stime del governo prevedono che usufruiranno del buono 160mila persone.Non solo psicologi privatiI 20 milioni non andranno tutti agli psicologi privati. Una metà sarà distribuita ai centri di assistenza psichiatrica della rete pubblica, compresi i consultori delle Asl, mentre l’altra metà potrà essere usata dai privati cittadini con basso reddito presso psicologi privati.L’accesso concretamente avverrà attraverso il proprio medico di base. Sarà questi a prescrivere un consulto con uno psicologo o un percorso d'igiene mentale.Le iniziative locali sul bonus psicologicoNon mancano le iniziative locali, come quella della Regione Lazio, dove il presidente Nicola Zingaretti ha già stanziato di suo 10,9 milioni di euro (oltre la metà del fondo nazionale previsto per il bonus psicologo) per il potenziamento delle strutture pubbliche territoriali. Fondi che saranno erogati fino al 2025.Anche la Lombardia, l’Emilia-Romagna e la Campania hanno preso esempio da Zingaretti e annunciato provvedimenti simili.

