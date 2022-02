https://it.sputniknews.com/20220217/arezzo-si-stacca-una-finestra-in-tribunale-e-ferisce-lievemente-un-magistrato-15155983.html

Arezzo: si stacca una finestra in tribunale e ferisce lievemente un magistrato

Un pm onorario in servizio ad Arezzo stamani è rimasto ferito in modo lieve dopo essere stato colpito a un braccio da una finestra che si è staccata... 17.02.2022, Sputnik Italia

Il fatto è accaduto questa mattina nella stanza del magistrato onorario, colpito mentre stava chiudendo la finestra che si è staccata. Subito soccorso dal 118, è stato sottoposto ad accertamenti ma per fortuna non sono emerse fratture: se la caverà in cinque giorni.Disposti accertamenti interni per capire come si sia potuto verificare il distacco della finestra. Secondo quanto al momento ricostruito, in base alla testimonianza anche del pm onorario, il perno di sostegno dell'infisso non sarebbe stato sistemato come dovuto forse a causa di una svista durante le pulizie dei vetri.Il precedenteNon è la prima volta che una finestra attenta alla vita di un magistrato. Era accaduto anche nel giugno del 2011 a Milano. Allora una finestra del peso di 50 chili aveva sfiorato un magistrato crollando dietro di lui mentre lavorava seduto alla scrivania del suo ufficio.In quel caso il procuratore aggiunto aprì una inchiesta per violazione della legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, riporta Il Giorno di allora.

