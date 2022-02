https://it.sputniknews.com/20220217/anna-shcherbakova-vince-loro-olimpico-nel-singolare-femminile-quarta-kamila-valieva-15153903.html

Anna Shcherbakova vince l'oro olimpico nel singolare femminile, quarta Kamila Valieva

Anna Shcherbakova vince l'oro olimpico nel singolare femminile, quarta Kamila Valieva

La pattinatrice russa domina il singolare femminile e si aggiudica la medaglia d'oro. 17.02.2022, Sputnik Italia

Anna Shcherbakova vince l'oro olimpico nel singolare femminile, totalizzando il punteggio di 255.95, mentre l'altra grande favorita, la russa Kamila Valieva è caduta più volte durante la sua esibizione, arrivando quarta in classifica generale.Seconda l'altra russa, Alexandra Trusova, con il puntegio di 251,73, la Trusova è stata la prima atleta nella storia dei Giochi a presentare 5 salti quadrupli, e terza la giapponese Kaori Sakamoto, con il punteggio di 233,13.Visti i tempi lunghi per una decisione definitiva sul caso il TAS, il Tribunale arbitrale internazionale dello sport, ha stabilito che impedirle la partecipazione avrebbe causato un ‘pregiudizio irreparabile’ dandole così il permesso di scendere in pista, riservandosi in seguito di esprimere il suo giudizio.

