“A colpo sicuro”: leone ripreso al cellulare mentre cattura un'antilope in trappola - Video

2022-02-17T18:50+0100

mondo

social network

animali

Se lo chiamano il Re della Savana un motivo c’è, ed è ben rappresentato da questo video, registrato da un turista con un semplice cellulare. L'impala, per sfuggire ad un branco di licaoni, detti anche cani selvatici africani, si era andato a tuffare in una pozza d’acqua, cosa che evidentemente aveva attratto anche le attenzioni del turista, che ha iniziato a riprendere.L’animale, una specie di antilope di medie dimensioni piuttosto diffuso in Africa meridionale, sembrava essersi momentaneamente messo in salvo, dato che i licaoni avrebbero avuto difficoltà ad andarlo a prendere e trascinarlo fuori dall’acqua. Ma è a questo punto che è intervenuto ‘Sua Maestà’.Alla sola vista del leone, i licaoni se la sono data a gambe, anzi a zampe, e questi, semplicemente con un balzo, è andato a prendersi la preda che si era intrappolata da sola.Magari i licaoni ripasseranno più tardi a raccogliere gli avanzi della preda, servita su di un piatto d’argento al Re della savana.

