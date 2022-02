https://it.sputniknews.com/20220216/von-der-leyen-ue-pronta-ad-affrontare-possibili-interruzioni-nelle-forniture-di-gas-dalla-russia-15133799.html

Von Der Leyen: UE pronta ad affrontare possibili interruzioni nelle forniture di gas dalla Russia

Von Der Leyen: UE pronta ad affrontare possibili interruzioni nelle forniture di gas dalla Russia

Così si è espressa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, relativamente alla questione di una possibile interruzione della fornitura di... 16.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-16T12:54+0100

2022-02-16T12:54+0100

2022-02-16T12:54+0100

unione europea

gas

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/13800049_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_fdfd0fa7a2d1a63d2fac166f3a6c33bf.jpg

Oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che l'Unione Europea è pronta a possibili interruzioni nelle forniture di gas dalla Russia.Nelle ultime settimane, ha affermato la presidente, l'UE ha "esaminato tutti i possibili scenari di interruzione, nel caso in cui la Russia decidesse di interrompere, parzialmente o completamente, le forniture di gas all'Unione Europea".Gazprom, da parte sua, ha invece ripetutamente sostenuto, negli ultimi mesi, di adempiere a tutti gli obblighi previsti dagli accordi esistenti e che, inoltre, è disposta ad aumentare immediatamente le forniture di gas all'Europa tramite nuovi contratti a lungo termine. La società ha anche incoraggiato la Germania ad accelerare la certificazione del Nord Stream 2, che porterebbe fino a 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno in più.Nella sua intervista a RT, il ministro degli Esteri ungherese Szijjártó ha affermato che "l'Europa non ha riscontrato violazioni sugli accordi da parte di Gazprom. Gazprom sta adempiendo ai suoi obblighi contrattuali con tutti i paesi europei".Nel corso della sua tradizionale conferenza stampa annuale, a fine dicembre 2021, il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha detto che la Russia aveva avvertito i partner europei del pericolo di eliminare il sistema dei contratti a lungo termine sul gas.In precedenza, la Commissione Europea aveva proposto di non rinnovare i contratti a lungo termine per le importazioni di gas naturale nell'UE dopo il 2049, allo stesso tempo, secondo quanto spiegato ai giornalisti da una fonte all’interno dell'Unione Europea, i contratti a breve termine per l'acquisto di gas naturale non saranno vietati.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

unione europea, gas, russia