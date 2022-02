https://it.sputniknews.com/20220216/vaccino-covid-l8872-degli-italiani-ha-completato-il-ciclo-15133183.html

Vaccino Covid, l'88,72% degli italiani ha completato il ciclo

Vaccino Covid, l'88,72% degli italiani ha completato il ciclo

I dati sono della struttura commissariale, aggiornati a mercoledì 16 gennaio, relativi alla campagna vaccinale italiana. 16.02.2022, Sputnik Italia

La quota di persone che hanno completato il ciclo vaccinale viaggia verso il 90% della platea maggiore di 12 anni. In base ai dati della struttura commissariale, aggiornati alle 06:25 di mercoledì 16 febbraio, sono in tutto 132.474.790 le dosi somministrate nella campagna di vaccinazione nazionale.Nel dettaglio, in 49.212.974 hanno ricevuto almeno una dose, pari al 91,12% della popolazione 12+, mentre 47.917.549 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari all'88,72% della platea. I guariti sono 1.396.284, cioè il 2,59 % della popolazione 12+. Il 93,70 % della platea ha ricevuto almeno una dose di vaccino o è guarito da meno di sei mesi.La terza dose è stata ricevuta da 36.431.086, pari all'85,68%.Vaccinazione pediatrica anti-CovidPer quanto riguarda la vaccinazione destinata alla platea nella fascia d'età 5-11, iniziata a metà dicembre, in 1.325.934 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, pari 36,27%. Il ciclo vaccinale è stato completato soltanto dal 25,49 % della platea, pari a 931.950 bambini.I guariti da massimo 6 mesi sono 623.908.

