Ucraina, Di Maio incontrerà domani Lavrov a Mosca

La Farnesina ha fatto sapere che la partenza del ministro degli Esteri è prevista per mercoledì sera. 16.02.2022, Sputnik Italia

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio partirà stasera per Mosca, dove domattina, giovedì 17 febbraio, incontrerà il Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa Sergey Lavrov.Ieri, il capo della diplomazia italiana si era recato a Kiev, dove ha avuto un incontro con il collega Dmitry Kuleba. In quell'occasione, ha annunciato il colloquio a Mosca di domani.L'ultimo incontro di Di Maio e Lavrov ha avuto luogo lo scorso 31 ottobre a Roma, a margine del vertice del G20 tenuto sotto la presidenza italiana. Le parti hanno discusso delle relazioni fra i due Paesi, della situazione in Afghanistan e Libia e di altri temi di attualità.In precedenza, il titolare della Farnesina si era recato a Mosca nell'ottobre del 2020, per incontrare il ministro degli Esteri della Federazione Russa e il ministro russo per Commercio e Industria, Denis Manturov.

