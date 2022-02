https://it.sputniknews.com/20220216/truffa-green-pass-con-falsi-sms-la-polizia-avverte-non-aprite-il-link-15140431.html

Truffa Green pass con falsi sms, la polizia avverte: non aprite il link

Attenzione è in corso un nuovo tentativo di phishing messo in atto per rubare i dati personali, questo l'avvertimento delle forze dell'ordine. 16.02.2022, Sputnik Italia

La Polizia di Stato, attraverso un tweet, avverte che se si ricevono messaggi apparentemente inviati dal ministero della Salute in cui si avvisa che il Green pass è stato clonato si è in realtà di fronte ad un tentativo di phishing messo in atto da truffatori.La polizia avverte che cliccando sul link contenuto nel messaggio si verrà trasferiti ad una pagina in cui, una volta inseriti i dati personali, questi verranno immediatamente rubati.Non è la prima volta che si assiste ad un tentativo di truffa legato al Green pass, il mese scorso era toccato al Ministero della Salute avvertire, tramite la sua pagina Facebook, di una truffa simile via email.

