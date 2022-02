https://it.sputniknews.com/20220216/torino-foglio-di-via-a-leader-no-vax-sono-luomo-piu-temuto-ditalia-15140010.html

Torino, foglio di via a leader No vax: "Sono l'uomo più temuto d'Italia"

Torino, foglio di via a leader No vax: "Sono l'uomo più temuto d'Italia"

In precedenza era stato denunciato per aver esultato con frasi ingiuriose ed insulti per la morte dell'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli. 16.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-16T16:18+0100

2022-02-16T16:18+0100

2022-02-16T16:18+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/12344557_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c5253504012bf266720fe6c829950e4.jpg

La Questura ha notificato un foglio di via da Torino a Nicola Franzoni, esponente di spicco del movimento No vax no green pass. Lo ha reso noto lui stesso in un video diffuso in varie chat. Il provvedimento sarebbe stato notificato per alcuni insulti al premier Draghi e al generale Figliuolo contestati dalla Digos durante una manifestazione del 19 dicembre a Torino, in base a quanto si apprende dalla stampa locale. Non è il primo foglio di via notificato a Franzoni, che nella vita fa l'imprenditore e risiede in Toscana. Lo scorso 15 gennaio era stato fermato in piazza a Napoli durante una manifestazione no vax e portato in Questura. Lì aveva ricevuto un foglio di via obbligatorio. Precedentemente era stato denunciato per vilipendio per aver esultato in un video della morte di David Sassoli con insulti e frasi ingiuriose. Franzoni gestisce un canale Telegram con 15 mila utenti e promuove iniziative in tutta Italia. La prossima si terrà il 19 febbraio a Predappio, sulla toma di Mussolini. Figura controversa nel movimento per le sue posizioni, lunedì ha partecipato assieme al generale Pappalardo a Piazza Venezia a Roma.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia