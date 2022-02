Gli esercizi da fare per vivere più a lungo: te li dice questo studio

https://it.sputniknews.com/20220216/quale-attivita-fisica-allunga-la-vita-la-risposta-in-uno-studio-delluniversita-di-padova-15139770.html

Le malattie del cuore e dei vasi sanguigni sono una delle principali cause di morte prematura, ma lo sport è uno dei modi migliori per poterle prevenire. 16.02.2022, Sputnik Italia

Allo stesso tempo, la domanda riguardo a quanta attività fisica minima sia sufficiente per una buona salute era rimasta finora senza risposta.Uno studio, pubblicato sulla rivista Heart, sostiene che solo 20 minuti di esercizio quotidiano moderato sono sufficienti per ridurre la possibilità di malattie cardiovascolari nelle persone d'età compresa tra 70 e 75 anni.I ricercatori dell'Università di Padova hanno monitorato le malattie cardiache tra 3.000 partecipanti di età superiore ai 65 anni per 20 anni, nonché il loro livello di attività fisica.Gli sport che allungano la vitaL'attività fisica moderata includeva passeggiate, partite a bowling e pesca, mentre un'attività vigorosa includeva giardinaggio, allenamento in palestra, ciclismo, ballo e nuoto. È emerso che i benefici dell'esercizio erano maggiori nelle persone di età compresa tra 70 e 75 anni, rispetto ai partecipanti all'esperimento di età superiore.Gli scienziati hanno sottolineato di essersi affidati alla memoria dei volontari nel loro lavoro scientifico e la loro attività è stata valutata soggettivamente. Non c'erano informazioni esatte sulla quantità di esercizi che i partecipanti allo studio eseguissero a una certa età.

