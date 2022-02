https://it.sputniknews.com/20220216/processo-allex-olgettina-berlusconi-assente-il-pm-allo-stadio-pero-e-andato-15132380.html

Processo all’ex Olgettina, Berlusconi assente. Il pm: “Allo stadio però è andato”

La polemica dopo il certificato inviato per giustificare l’assenza in aula all’udienza, in cui sarebbe dovuto comparire come teste. 16.02.2022, Sputnik Italia

Era atteso come teste a carico nel processo contro la ex Olgettina Giovanna Rigato, accusata di aver tentato di estorcere un milione di euro al presidente di Forza Italia. Ma Silvio Berlusconi, adducendo ragioni mediche, non si è presentato ieri a Monza.Una situazione che non è sfuggita al pm Rosario Ferracane, che ha denunciato come la sua assenza non fosse compatibile, però, con il fatto di essere stato presente allo stadio alla partita del Monza appena due giorni prima.Domenica 12, però, Berlusconi è riapparso in pubblico, dopo il ricovero al San Raffaele di Milano, e ha seguito in tribuna, con Adriano Galliani e la fidanzata Marta Fascina, la partita.Inoltre, ha anche partecipato ad una breve conferenza stampa dopo la partita. Le due cose, unite all’assenza in tribunale, hanno fatto infuriare il pm.La reprimenda in aula“Certo è più stressante andare allo stadio” che testimoniare, ha fatto notare Ferracane, parlando dell’assenza di Berlusconi.Alle critiche, i legali di Berlusconi hanno risposto dicendo che “stare in aula è decisamente più stressante”.L’ex Cavaliere sarà sentito nella prossima udienza, insieme al ragioniere Giuseppe Spinelli. In aula altri testimoni, tra cui un dirigente incaricato da Berlusconi di trovare un appartamento per la Rigato, a Milano 2, nel 2016, come lui stesso ha raccontato, per evitare che raccontasse di cosa accadeva nella cosiddette “cene eleganti” a Villa San Martino.

Rachele Samo

