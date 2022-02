https://it.sputniknews.com/20220216/pechino-2022-arianna-fontana-ancora-medaglia-nei-1500m-short-track-15138824.html

Arianna Fontana ha vinto la medaglia d'argento nella finale dei 1.500 metri femminili dello short track alle Olimpiadi di Pechino 2022. 16.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-16T14:32+0100

2022-02-16T14:32+0100

2022-02-16T15:33+0100

olimpiadi pechino 2022

Arianna Fontana da sogno, riesce nell'impresa e centra un memorabile argento. L'oro va alla coreana Choi, mentre bronzo per l’olandese Schulting.L'atleta 31enne, originaria di Sondrio, si aggiudica così la sua 11a medaglia olimpica, record assoluto per un'atleta azzurra; dietro di lei, con 10 medaglie, l'ex fondista Stefania Belmondo.Si è dovuto attendere l'esito del fotofinish per stabilire l'ordine d'arrivo finale, ma alla fine è potuta esplodere la grande emozione per l'atleta azzurra e per tutto il movimento italiano. Si ricorda che, oltre alle 11 medaglie olimpiche, l'atleta può vantare due Coppe del Mondo sui 500 metri e 7 titoli come campionessa europea, sempre sulla distanza dei 500 metri.

olimpiadi pechino 2022