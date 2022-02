https://it.sputniknews.com/20220216/nato-le-azioni-della-russia-sono-una-seria-minaccia-guerini-italia-fara-la-sua-parte-15142716.html

Nato: “Le azioni della Russia sono una seria minaccia”. Guerini: “Italia farà la sua parte”

I ministri della Difesa dell’Alleanza sono riuniti a Bruxelles per discutere della crisi ucraina. Stoltenberg: “Dalle immagini satellitari non c’è ritiro delle... 16.02.2022, Sputnik Italia

Gli Alleati della Nato sono “gravemente preoccupati” per “il potenziamento militare russo su vasta scala” e ritengono che le azioni della Russia rappresentino “una seria minaccia per la sicurezza euro-atlantica”.Questi i temi della nota comune dei ministri della Difesa dei Paesi Nato riuniti a Bruxelles che, come conseguenza della situazione al confine ucraino, hanno annunciato che dispiegheranno “ulteriori forze di terra nella parte orientale dell'Alleanza, nonché ulteriori risorse marittime e aeree, come annunciato dagli Alleati” aumentando “la prontezza delle nostre forze”.La Nato ha precisato che le misure sono e restano “preventive, proporzionate e non estensive”.Nella riunione "si è ragionato dell'implementazione delle misure di rassicurazione sul fianco sud-est con la disponibilità di alcuni Paesi a ospitare queste misure", tra cui la Romania, e "da parte dell'Italia c'è stata la conferma della nostra disponibilità a fornire i contributi necessari a queste misure dell'Alleanza.La Nato, nella dichiarazione comune, ha sottolineato di voler proseguire la strada della diplomazia, su cui ha esortato Mosca, invitando anche al ritiro delle truppe.Stoltenberg: nessuna prova del ritiroDopo la nota si è svolta una breve conferenza stampa del segretario generale Jens Stoltenberg, secondo cui le immagini satellitari confermano che la Russia non sta ritirando uomini e materiali bellici dal confine con l'Ucraina.Sul dispiegamento di forze russo, ha ammesso Stoltenberg, "non abbiamo mai detto di avere la certezza delle intenzioni", quello che “sappiamo riguarda la capacità e la forza" di Mosca, "ma non abbiamo la certezza di cosa (Mosca) farà con quelle capacità".Per Stoltenberg si tratta del “maggiore” dispiegamento “dalla Guerra fredda” ed è “fonte di preoccupazione”.Il segretario generale della Nato ha ribadito che un accordo è ancora possibile. “Noi non siamo una minaccia, siamo pronti al dialogo. Non abbiamo alcun piano di dispiegare apparati offensivi in Ucraina, ma non possiamo derogare dai nostri principi base".

