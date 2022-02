https://it.sputniknews.com/20220216/matrimonio-da-record-luomo-piu-alto-al-mondo-chiede-la-mano-della-donna-piu-alta-del-pianeta-15139359.html

Matrimonio da record: l'uomo più alto al mondo chiede la mano della donna più alta del pianeta

L'uomo più alto del mondo, il turco Sultan Kösen, la cui altezza, registrata nel Guinness dei primati, ammonta a 251 centimetri, ha fatto la proposta di... 16.02.2022, Sputnik Italia

Ad avviso dell'uomo, il quarantenne Kösen e la venticinquenne Gelgi potranno rappresentare insieme la Turchia agli eventi internazionali.Kösen si era sposato con una donna alta 1,75 metri, ma poco dopo il matrimonio la coppia ha divorziato.L'altezza di Kösen è dovuta ad un malfunzionamento della ghiandola pituitaria. Con il trattamento dei medici del Medical Institute dell'American Virginia University è stato possibile normalizzare l'attività ormonale della ghiandola pituitaria, ciononostante Kösen può muoversi solo con un bastone.L'uomo lamenta anche difficoltà nel scegliere vestiti e scarpe, poichè ha bisogno di pantaloni lunghi 153 cm e scarpe taglia 62, e a volte non riesce nemmeno a stare in un'auto di medie dimensioni.La statura di Rumeysa Gelgi, invece, è causata dalla sindrome di Weaver, una rara malattia genetica che provoca una crescita eccessiva durante l'adolescenza, con ossa e organi interni anormali. Gelgi ha svelato che nell'infanzia a volte era presa in giro a causa della sua insolita altezza, ma ora tutti intorno a lei la sostengono e sono orgogliosi di lei.

