La Corte Costituzionale giudica inammissibile il referendum sulla cannabis

La Corte Costituzionale giudica inammissibile il referendum sulla cannabis

Lo ha annunciato il presidente Amato adducendo tra le altre ragioni legate agli "obblighi internazionali" per la bocciatura.

La Corte Costituzione ha dichiarato “inammissibile il referendum, io dico, sulle sostanze stupefacenti, non sulla cannabis", ha annunciato il presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, nella conferenza stampa sulla camera di consiglio dedicata ai quesiti referendari.Amato ha anche spiegato le ragioni della bocciatura al referendum sulla cannabis, che aveva raccolto oltre 630mila firme."Vi basti dire che il quesito è articolato in tre sottoquesiti e il primo relativo all'articolo 73 comma 1 dellalegge sulla droga prevede che scompare tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, ma la cannabis è alla tabella 2, quelle includono il papavero la coca, le cosiddette droghe pesanti".Ieri no anche all’eutanasiaLa prima decisione della Corte costituzionale era stata ieri sera quella di dichiarare inammissibile il referendum sull’eutanasia. L’associazione Luca Coscioni ha annunciato che continuerà la propria battaglia per vedere riconosciuta la legalizzazione dell'eutanasia.

