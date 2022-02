https://it.sputniknews.com/20220216/kanye-west-si-scusa-per-aver-molestato-kim-kardashian-online-15130929.html

Kanye West si scusa per aver "molestato" Kim Kardashian online

Martedì, il rapper e stilista di 44 anni si è scusato su Instagram, la stessa piattaforma sulla quale aveva pubblicato gli screenshot di messaggi personali, poi cancellati, ricevuti dalla ex moglie.West si è scusato anche per aver usato solo maiuscole nei suoi post controversi su Instagram, dicendo: "Ho imparato che usare tutte maiuscole fa credere alle persone che io stia urlando contro di loro. Sto lavorando sulla mia comunicazione", ha scritto. “Posso beneficiare di un team di professionisti creativi, organizzatori, mobilitatori e leader della comunità. Grazie a tutti per avermi supportato”.Nell'ultima settimana, West è tornato più volte sulla sua relazione con l'ex moglie, criticandola anche come madre, dopo i video apparsi su Tik Tok della figlia North, nonché ha insultato il nuovo fidanzato della donna, il comico Pete Davidson, per infine inviarle un furgoncino pieno di rose a San Valentino, nel tentativo di riconquistarla.Nella sua canzone Eazy, il cantante dice: "Dio mi ha salvato da quell'incidente - solo così posso rompere il c*lo a Pete Davidson".La Kardashian avrebbe mandato un messaggio a West dopo gli attacchi contro il suo fidanzato, dicendo: "Stai creando un ambiente pericoloso e spaventoso e qualcuno farà del male a Pete e sarà tutta colpa tua".Da allora West ha cancellato i post più duri dal suo account Instagram, anche se non è chiaro cosa esattamente lo abbia portato a più miti vedute.

