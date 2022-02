https://it.sputniknews.com/20220216/fuori-come-un-balcone-il-web-impazzisce-per-lallenamento-acrobatico-di-un-uomo-in-india----video-15138359.html

“Fuori come un balcone”: il web impazzisce per l'allenamento acrobatico di un uomo in India - Video

Un 56enne di Faridabad, città a pochi chilometri a sud della capitale Nuova Delhi, ha stupito gli internauti eseguendo degli esercizi appeso fuori al suo... 16.02.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito, l'uomo di 56 anni sarebbe mentalmente disturbato, il che spiegherebbe per quale motivo si sia esibito in questo strano di esercizi ginnico.L’uomo è stato ripreso mentre era aggrappato alla ringhiera del suo balcone e faceva stretching e flessioni, con grande orrore degli osservatori, uno dei quali ha tuttavia voluto riprenderlo per pubblicarne il video sui social.Una segnalazione è arrivata ai familiari e alle autorità competenti, anche se non è noto che tipo di provvedimenti siano stati presi al riguardo.L'incidente ha lasciato scioccati diversi internauti, che su Twitter hanno commentato le immagini tra il sarcastico e l'essere seriamente preoccupati per l’incolumità dell’uomo.“Sarà una nuova variante Covid”, ha commentato qualcuno; “Forse si sta allenando per qualche talent show, presto lo vedremo in tv”, ha scritto un altro; ma c’è anche qualcuno che non l’ha presa per nulla a ridere ed ha voluto, piuttosto, riflettere sull’opportunità di pubblicare certe immagini, osservando:

