Erdogan propone a Putin e Zelenskiy un vertice trilaterale in Turchia

Erdogan propone a Putin e Zelenskiy un vertice trilaterale in Turchia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la possibilità di una riunione trilaterale dei presidenti di Turchia, Russia e Ucraina ad Ankara o... 16.02.2022, Sputnik Italia

La situazione in UcrainaMosca smentisce categoricamente i piani attribuiti alla Russia di aggravare la situazione intorno all'Ucraina e dichiara di non star minacciando nessuno e che tutte le affermazioni a riguardo sono usate come scusa per posizionare più equipaggiamento militare della NATO vicino ai confini russi.Come affermato in precedenza dal ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, la Russia non crea alcun pretesto per una situazione di conflitto in Ucraina. Ha aggiunto che la Russia non esclude che l'isteria intorno all'Ucraina, sponsorizzata dall'Occidente, miri a coprire i piani di Kiev di non rispettare gli accordi di Minsk sul Donbass.Dall'Occidente continuano ad arrivare dichiarazioni secondo cui la Russia si starebbe preparando ad invadere l'Ucraina, nonostante alcune truppe siano rientrate di stanza alle basi dopo le esercitazioni. Lunedì, il presidente russo Vladimir Putin ha avuto incontri con il ministro degli Esteri Sergey Lavrov e il ministro della Difesa Sergey Shoigu.Il ministro della Difesa russo ha annunciato che "una parte delle esercitazioni sta per finire, l'altra sarà completata prossimamente". I distretti militari meridionale e occidentale della Federazione Russa hanno iniziato a far rientrare le truppe alle loro basi, ha affermato ai giornalisti martedì il maggior generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo.

