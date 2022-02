https://it.sputniknews.com/20220216/draghi-promette-oltre-30-miliardi-a-istruzione-e-ricerca-15139500.html

Draghi promette: oltre 30 miliardi a istruzione e ricerca

Il Presidente del Consiglio all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso promette investimenti e dice che è fondamentale "incentivare gli studi... 16.02.2022, Sputnik Italia

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è andato in visita all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso, in compagnia del premio Nobel per la fisica 2021 Giorgio Parisi, ed è stata questa l’occasione per riservare una particolare attenzione al mondo della ricerca e dell’istruzione, con un intervento preciso e diretto al cuore del problema.Rivolgendosi poi ai ricercatori ed alle ricercatrici, il Presidente del Consiglio ha dichiarato che i fondi del Pnrr a sostegno della ricerca devono "essere al centro della crescita dell'Italia" e ha confermato che saranno destinati "oltre 30miliardi in istruzione e ricerca”.Infine, il suo auspicio è quello di una maggiore presenza nei ruoli di vertice per le donne, posizioni che “per troppo tempo sono state appannaggio degli uomini".Il premio Nobel Giorgio Parisi ha poi sottolineato l’importanza per la ricerca di poter accedere a finanziamenti a lungo termine: Parisi ha infine lanciato un monito: "Nessuno scienziato verrebbe o rimarrebbe in Italia sapendo che possono mancare i fondi anche solo per degli agenti chimici a seconda di come volge il risultato delle elezioni. Serve un piano per finanziamenti minimi per i prossimi sette anni, in modo che si sappia che anche da noi si possono fare progetti di lunga scadenza”.

