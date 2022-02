https://it.sputniknews.com/20220216/covid-presidente-della-conferenza-delle-regioni-abolire-subito-le-zone-colorate-15133034.html

Covid, presidente della Conferenza delle Regioni: abolire subito le zone colorate

Covid, presidente della Conferenza delle Regioni: abolire subito le zone colorate

Il presidente della Conferenza delle Regioni chiede l’eliminazione immediata delle zone colorate: “ormai sono un feticcio”. 16.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-16T11:21+0100

2022-02-16T11:21+0100

2022-02-16T11:21+0100

italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/786/80/7868047_0:89:2601:1552_1920x0_80_0_0_7789cf10121f71ec652f47cef7cfcf6d.jpg

Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, nonché del Friuli Venezia Giulia, chiede l’immediata abolizione della ripartizione in zone colorate delle Regioni.Il presidente del coordinamento politico fra i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome ha poi continuato la sua analisi, indicando che l’abolizione del green pass sarà la "via maestra" da seguire e che "se da aprile la curva continua a calare, si potrà fare".Infine, dopo aver constatato che secondo lui il green pass obbligatorio sul luogo di lavoro resterà ancora a lungo in uso, Fedriga ha espresso in chiusura anche un parere in merito alla vaccinazione per i bambini: "Nessuno contesta un medico quando prescrive una terapia, lo stesso vale per la vaccinazione".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, coronavirus in italia