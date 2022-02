Covid, l'Italia è fuori? Il Cts verso lo scioglimento

https://it.sputniknews.com/20220216/covid-abrignani-il-cts-verso-lo-scioglimento-15141158.html

"Non credo verrà prorogato lo stato di emergenza e, quindi, si scioglierà anche il Cts". Lo ha detto l'immunologo Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico, ai microfoni di Rai Radio 1, intervenendo alla trasmissione Un giorno da Pecora.Sull'ipotesi di abolire il Green pass dall'1 aprile lo scienziato ha precisato: "Sono scelte politiche, io dico che quando avremo terminato la campagna vaccinale potremo togliere tutto".Mentre la politica converge sulla decisione di non prorogare lo stato d'emergenza oltre il 31 marzo, resta ancora il nodo del green pass e degli allentamenti delle restrizioni. Per Matteo Bassetti il certificato verde ha "esaurito il suo compito" come strumento "per far vaccinare gli italiani" e mantenerlo non porterà a far immunizzare di più di quanto fatto fino ad oggi". Del parere opposto è Walter Ricciardi, il consulente del ministero della Salute, che ha chiesto al ministro Speranza di mantenerlo per tutto il 2022, perché "il virus non scomparirà". Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha più volte ribadito che il pass verde sarà l'ultima misura anti-Covid ad essere abolita. Tuttavia la variante Omicron, che è "meno aggressiva sui polmoni" ma agisce su "una popolazione largamente vaccinata", pone la necessità di "una rimodulazione di ciò che abbiamo fatto".

