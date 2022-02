https://it.sputniknews.com/20220216/consiglio-sicurezza-russia-il-raggruppamento-di-truppe-usa-in-europa-crea-una-minaccia-per-mosca-15137940.html

Consiglio sicurezza Russia: il raggruppamento di truppe USA in Europa crea una minaccia per Mosca

Gli Stati Uniti hanno formato un significativo raggruppamento di forze armate in Europa, che rappresenta una minaccia per la Russia, ha affermato in...

Negli ultimi sette anni si è verificato un notevole aumento della composizione e delle capacità di combattimento del raggruppamento di truppe statunitensi. Il numero delle forze di terra statunitensi in Europa è aumentato del 30%, mentre il numero di veicoli corazzati è quadruplicato, ha aggiunto.Il funzionario ha osservato che gli Stati Uniti tengono costantemente pronte le proprie armi nucleari non strategiche e il sistema di difesa missilistica.Popov ha affermato che il consolidamento militare statunitense è un tentativo di contenere l'economia russa.Secondo quanto riportato dai media, gli Stati Uniti hanno preparato sanzioni contro Mosca, nonché hanno schierato ulteriori truppe in Europa, con il pretesto dei famigerati piani della Russia di "invadere" l'Ucraina. Mosca ha ripetutamente respinto le accuse dei media, i quali nelle ultime settimane avevano riferito che la Russia avrebbe lanciato un'offensiva "nei prossimi giorni".

