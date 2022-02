https://it.sputniknews.com/20220216/carfagna-sbloccati-oltre-sei-miliardi-per-ferrovie-strade-e-opere-al-sud-15131552.html

Mara Carfagna: “Sbloccati oltre sei miliardi per ferrovie, strade e opere al Sud”

Per collegamenti e servizi più efficienti per milioni di cittadini, dice la ministra, mostrando ottimismo sulla capacità di spesa e di attuazione dei piani... 16.02.2022, Sputnik Italia

La ministra per il Sud, Mara Carfagna, è convinta che il governo arriverà a fine legislatura, superato lo scoglio della riforma della giustizia, perché “ogni volta che si riunisce il Consiglio dei ministri ciascun partito della maggioranza deve decidere se lavorare per una soluzione nell’interesse del Paese o per piantare una bandierina nell’interesse del partito. Finora tutti hanno dimostrato maturità e credo che si proseguirà su questa linea”.Parlando a La Stampa, la Carfagna commenta lo sblocco da parte del dipartimento di Programmazione economica, il Cipes, di una tranche da oltre sei miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione, che porterà a nuove infrastrutture nel Mezzogiorno.La Carfagna difende anche la capacità di spesa e i grandi investimenti varati per il Sud, dopo le polemiche su un Pnrr, sbilanciato troppo verso le zone meridionali dell’Italia.“Se gli interventi previsti saranno pienamente attuati, nel quinquennio 2021-2026 il Pil del Mezzogiorno crescerà del 24% circa rispetto al valore assoluto del 2020, con effetti significativi sul lavoro: l'occupazione femminile crescerà del 5,5%, quella giovanile segnerà un +4,9%. È ovvio che ogni intervento aggiuntivo e sinergico può aumentare queste quote, già così importanti”.E anche se il Fondo per la coesione in passato “è stato usato male, talvolta come un bancomat per coprire le spese più varie, altre volte come un libro dei sogni”, adesso “stiamo lavorando perché non succeda più".L’occupazione femminile non parteMara Carfagna parla anche delle ricadute del Pnrr sul lavoro delle donne, per cui ancora in Italia non si registra lo slancio sperato.La ministra ricorda che nell’ultima legge di bilancio sono stati inserititi e finanziati i criteri del Lep (livello essenziale delle prestazioni - ndr) per gli asili nido, “che vincola ogni singolo Comune a offrire 33 posti al nido ogni cento bambini: aprirà migliaia di posti a maestre e pedagoghe, oltre a consentire a migliaia di madri di cercarsi un lavoro”.Il centrodestra e i sovranistiLa Carfagna poi parla di politica e della sua area, il centrodestra, mostrando dubbi sulla tenuta e sul ruolo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.”Sappiamo che Silvio Berlusconi e la cultura moderata ci sono riusciti per un ventennio consecutivo, sia da posizioni di governo sia d'opposizione, e persino quando un pezzo dell’alleanza era al governo e un altro all’opposizione. La sola garanzia che vedo per il futuro della coalizione è che la cultura moderata torni a essere trainante”.

Rachele Samo

Notiziario

