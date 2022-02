https://it.sputniknews.com/20220216/brasile-catastrofe-naturale-a-nord-di-rio-almeno-18-morti---video-15131395.html

Brasile: catastrofe naturale a nord di Rio, almeno 18 morti - Video

Brasile: catastrofe naturale a nord di Rio, almeno 18 morti - Video

Ieri, nella località turistica di Petropolis, a nord di Rio de Janeiro, a causa delle violente precipitazioni si sono verificate frane ed inondazioni che hanno... 16.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-16T08:50+0100

2022-02-16T08:50+0100

2022-02-16T09:07+0100

brasile

inondazione

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/13274844_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_607d287dcd30c9b1d927bd6267838999.jpg

Le violente precipitazioni che si sono abbattute ieri sulla città di Petrópolis, una popolare destinazione turistica brasiliana a nord di Rio de Janeiro, hanno provocato violente frane ed inondazioni, causando una vera e propria tragedia.Squadre specializzate di ricerca e pronto soccorso sono state inviate sul posto per rafforzare le operazioni di soccorso e, ad ora, secondo un primo bilancio dei pompieri, i morti sarebbero almeno 18.Anche il presidente Jair Bolsonaro, in visita in questi giorni in Russia, ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle persone colpite da questa tragedia attraverso una dichiarazione sul suo profilo Twitter.Secondo l'agenzia meteorologica MetSul, in meno di sei ore sono caduti fino a 260 millimetri d'acqua, più di quanto normalmente avviene nella regione durante l'intero mese di febbraio.

brasile, inondazione