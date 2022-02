https://it.sputniknews.com/20220216/aspetta-e-spera-15139226.html

Aspetta e spera...

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che aveva previsto l'inizio delle presunte ostilità da parte della Russia in Ucraina il 16 febbraio, si è rivolto... 16.02.2022, Sputnik Italia

Il presidente ha sottolineato che il suo Paese, la Nato e l'Ucraina non vedono i russi come nemici e "non hanno intenzione di destabilizzare la Russia".L'agenzia di stampa statunitense Bloomberg ha indicato il 15 febbraio come data della presunta invasione russa dell'Ucraina, basandosi su fonti anonime e senza aver fornito alcuna prova. Mentre Politico ha riferito che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva dichiarato il 16 febbraio giorno in cui sarebbe iniziata l'invasione russa dell'Ucraina. Questa data sarebbe stata resa nota durante i colloqui con i leader dei paesi occidentali, dell'UE e della NATO.Il quotidiano britannico The Sun è andato oltre, pubblicando l'ora e la data esatte della presunta invasione russa. Secondo le loro informazioni, l'operazione su larga scala sarebbe iniziata di mattina presto (alle 4:00, ora di Mosca, o alle 3:00, ora di Kiev) il 16 febbraio. Un'informazione simile è apparsa nella pubblicazione del Mirror.

