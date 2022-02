https://it.sputniknews.com/20220216/alec-baldwin-la-famiglia-della-direttrice-della-fotografia-fa-causa-allattore-15134416.html

Alec Baldwin, la famiglia della direttrice della fotografia fa causa all'attore

La famiglia di Halyna Hutchins accusa il comportamento sconsiderato e il taglio dei costi di produzione della tragedia avvenuta sul set di Rust. 16.02.2022, Sputnik Italia

Era il 21 ottobre quando la direttrice della fotografia Halyna Hutchins morì sul set del film del film western Rust. Dalla pistola maneggiata da Alec Baldwin, caricata erroneamente con proiettili veri, partirono dei colpi che portarono alla morte accidentale della produttrice di origine ucraine e al ferimento del regista Joel Souza. Quasi quattro mesi dopo, la famiglia della Hutchins ha deciso di fare causa alla produzione."La condotta sconsiderata e il risparmio sui costi di produzione hanno portato alla morte di Halyna Hutchins", così ha dichiarato Brian Panish, l'avvocato della famiglia Hutchins, che ha depositato la causa in New Mexico, lo stato federale dov'è avvenuta la tragedia. Insieme a Baldwin, è accusata anche la responsabile delle armi sul set, Hannah Gutierrez-Reed. La giovane età della Gutierrez-Reed, solo 24 anni, ha causato numerose polemiche riguardo al fatto che la sicurezza fosse stata affidata ad una persona con così poca esperienza. Sono stati denunciati anche l'assistente alla regia Dave Halls e la produttrice Sarah Zachary.La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e le indagini dovranno stabilire se la produzione è colpevole di omicidio colposo. Da allora, le riprese di Rust sono state sospese a tempo indeterminato.Il 24 dicembre, Alec Baldwin ha voluto ringraziare i suoi follower su Instagram con un video: "Vorrei prendermi un momento per dire grazie a tutte le persone che mi hanno mandato parole tanto gentili, parole di forza, di speranza, di incoraggiamento", ha dichiarato il protagonista di Caccia ad Ottobre Rosso. A gennaio, l'attore hollywoodiano ha consegnato di sua spontanea volontà il suo cellulare, dimostrandosi disponibile agli inquirenti.

