Svezia: storico sigillo papale potrebbe indicare la posizione dell'assemblea medievale di Gotland

L'isola di Gotland, nel mar Baltico, è la più grande della Svezia ed è famosa per la sua gente di mare, il commercio e la forte identità locale, nonché per una... 15.02.2022, Sputnik Italia

Un importante reperto medievale, un sigillo papale risalente all'anno 1334, è stato trovato nel villaggio di Roma, sull'isola svedese di Gotland.Il sigillo, lungo circa 4 centimetri e fabbricato in piombo, era stato applicato su di una lettera di papa Giovanni XXII (papa dal 1316 al 1334). Da un lato del sigillo sono raffigurati gli apostoli Paolo e Pietro, dall'altro il nome del papa. Il sigillo è rotto a metà, probabilmente da quando è stata aperta la lettera, ha così riferito l'emittente nazionale SVT.È noto che papa Giovanni XXII inviò una lettera a Gotland il 28 aprile 1334, in cui permetteva agli abitanti dell’isola di evitare di recarsi sulla terraferma durante l'inverno, per testimoniare in tribunale. Questa lettera ha mostrato il sostegno di cui godevano da parte del papa ed è molto probabile che questo sigillo fosse allegato proprio a quella lettera.Il progetto Roma è gestito dal Gotland Museum, in collaborazione con le università di Stoccolma e Uppsala. Uno degli obiettivi del progetto è trovare la 'Gotland Thing', l'assemblea governativa o folkmoot, in cui i "relatori" eletti si radunavano dall'intera isola e proclamavano leggi e dispensavano giustizia fino al XVII secolo. Majvor Östergren ora crede che questo luogo sia stato trovato.Al momento, gli archeologi sono alla ricerca di ulteriori finanziamenti, o di sponsorizzazioni, per completare la loro ricerca.Gotland è l'isola più grande della Svezia ed è situata nel Mar Baltico. Con una popolazione di circa 59.000 abitanti, forma una provincia a sé stante, con Visby come capitale locale. Conosciuta come un importante centro commerciale dall'era vichinga in poi, Visby divenne una delle città chiave della Lega Anseatica nel Mar Baltico. I gotlandi, storicamente conosciuti come gutes, sono uno dei gruppi capostipiti degli svedesi moderni e conservano un'identità locale distinta e un forte dialetto.Nel 1164 la Svezia divenne una provincia ecclesiastica della Chiesa cattolica e il cattolicesimo si affermò saldamente. La Svezia ha persino contribuito con la sua giusta quota di santi, con Santa Brigida tra le più famose. Sotto la bandiera della Chiesa cattolica, gli svedesi parteciparono persino a delle loro versioni di crociate, lanciando diverse spedizioni per cristianizzare la Finlandia e gli stati baltici. Nel 1500, però, il Paese passò al protestantesimo e divenne un baluardo del luteranesimo.

