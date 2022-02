https://it.sputniknews.com/20220215/studente-morto-bianchi-vicinanza-ma-non-era-alternanza-scuola-lavoro-15122085.html

Il ministro apre ad una revisione del sistema, che non dev'essere ridotto ad un "surrogato del lavoro", ma deve prevalere "il rapporto educativo". 15.02.2022, Sputnik Italia

"Tutta la mia vicinanza da padre, ma non era alternanza scuola-lavoro: Giuseppe stava facendo un percorso di formazione professionale triennale". Lo ha detto a Mattino 5 il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a proposito della morte di Giuseppe Lenoci, lo studente di 16 anni morto ieri, durante le ore di stage in un'azienda in provincia di Ancona."Un conto è l'alternanza scuola-lavoro e un conto è la formazione professionale", ha specificato il ministro, aggiungendo che il sistema dev'essere rivisto.Il ministro ritiene che la formazione sia uno strumento potente anche per ridurre la dispersione scolastica, che in alcune regioni si attesta al 25-30% degli studenti durante il percorso educativo, ma "bisogna mettere l'accento sulla parte educativa e formativa".Il ministro, però, vede la necessità di "accompagnare le persone al lavoro", perché in tanti "iniziano un percorso e non lo finiscono, la formazione professionale è una parte del sistema educativo anche se regolato dalle Regioni".Inoltre, c'è "un tema di formazione permanente nel nostro Paese. Bisogna coinvolgere di più le imprese come soggetti attivi sul territorio, per questo insistiamo sul patto di comunità", osserva Bianchi.L'incidente di AnconaUn altro studente ha perso la vita durante le ore di stage in azienda. Questa volta la vittima è un minore di 16 anni, Giuseppe Lenoci, di Monte Urano (Fermo). È morto la mattina di lunedì 14 febbraio in un incidente stradale in provincia di Ancona.Il furgone della ditta presso cui faceva formazione è andato fuori strada, schiantandosi contro un albero a Serra de' Conti, in orario di lavoro. Per l'impatto, il conducente è stato sbalzato via dall'abitacolo, mentre Giuseppe è morto sul colpo, rimanendo imprigionato tra le lamiere.Solo venti giorni prima un altro studente, Lorenzo Parelli, era morto in un incidente in azienda durante le ore di formazione previste dall'alternanza Scuola-Lavoro.

