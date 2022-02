https://it.sputniknews.com/20220215/sondaggi-fdi-torna-sulla-cresta-dellonda-e-primo-partito-15119032.html

Sondaggi, FdI torna sulla cresta dell'onda: è primo partito

Sondaggi, FdI torna sulla cresta dell'onda: è primo partito

Il partito di Giorgia Meloni sorpassa PD e Lega, mentre continua inesorabile la crisi del M5S, che scivola sotto il 13%. 15.02.2022, Sputnik Italia

Il sondaggio di Swg per La7 sulle intenzioni di voto, mandato in onda lunedì sera durante il Tg7 di Enrico Mentana, delinea un quadro in cui l'unico grande partito ad emergere è Fratelli d'Italia, che guadagna la prima posizione a spese di PD e Lega, in lieve calo. Sempre più in crisi il Movimento 5 Stelle, che consolida la sua tendenza in negativo e si dirige verso la soglia del 10%.In caso di elezioni oggi, il primo partito sarebbe Fratelli d'Italia, che consolida il suo vantaggio sulle altre forze politiche con un +0,3% e si porta a 21,4% di consensi. La corsa del partito di Giorgia Meloni è agevolata dalla lieve flessione di PD e Lega.Il partito di Enrico Letta perde 4 decimali e si ferma al 21,1%, mentre la Lega si allontana di tre punti dalla soglia psicologica del 20%, attestandosi al 17%, pur lasciando sul terreno solo un decimale.Il M5S fa un tonfo di mezzo punto e scivola al 12,8%, il suo nuovo record negativo. Forza Italia cresce di due decimali e sale all'8%. L'ultimo partito al di sopra della soglia di sbarramento è Azione-+Europa, che sale di 3 decimali al 4,7%.Se si votasse adesso, resterebbero fuori dal parlamento MPD Articolo 1, al 2,7% (+0,1); Italia viva, al 2,5% (+0,4); Verdi, al 2,4% (-0,1); Sinistra Italiana, al 2,2% (-0,2); e Italexit con Paragone, all'1,7%(-0,3).Il partito degli indecisi, gli intervistati che non hanno espresso alcuna preferenza, resta la maggiore "forza politica" italiana, con il 41%, in calo di un punto rispetto alla settimana precedente.

