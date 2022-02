Putin a Scholz, nervi tesi: "Basta parole dalla NATO. Nel Donbass è genocidio"

https://it.sputniknews.com/20220215/putin-scholz-conferenza-stampa-dopo-il-faccia-a-faccia-al-cremlino-15126685.html

Il faccia a faccia tra il cancelliere tedesco ed il presidente russo è durato circa tre ore, al termine delle quali Putin e Scholz hanno rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.Putin: la Russia non vuole la guerraLa Russia non vuole la guerra ed è per questo motivo che ha formulato le sue proposte sulla sicurezzaYugoslavia-Donbass, Putin: in Donbass è genocidioIl presidente russo ha detto che sia lui, sia Scholz appartengono ad una generazione per cui una guerra in Europa è "inimmaginabile", ma ha ricordato che con i bombardamenti NATO in Yugoslavia, di fatto in Europa c'è già stata una guerra.Scholz ha rilevato che quella in Yugoslavia è stata un' operazione per porre fine ad un tentativo di genocidio.Riconoscimento Repubbliche Popolari del DonbassIl presidente russo Putin ha commentato così la notizia della risoluzione votata dalla Duma di stato russa sul riconoscimento delle Repubbliche Popolari di Donetsk e LuganskLe garanze di sicurezza Ci sono punti nelle risposte della NATO e degli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza che la Russia è pronta a discutere, compresi l'INF e la trasparenza militare, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.L'Ucraina nella NATOScholz: la sicurezza europea non "contro" la RussiaLa sicurezza europea non può essere contro la Russia, ma solo insieme ad essa, ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz nella conferenza stampa dopo il colloquio con il presidente russo Putin"Per noi tedeschi, e per tutti gli europei, è del tutto chiaro che la sicurezza sostenibile non può essere costruita contro la Russia, ma solo con la Russia. E siamo uniti qui, sia nella NATO che nell'Unione Europea", ha detto Scholz nella conferenza con il presidente russo Vladimir Putin.

