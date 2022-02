https://it.sputniknews.com/20220215/multa-di-192-milioni-per-saipem-in-algeria-la-societa-fa-ricorso-15128500.html

Multa di 192 milioni per Saipem in Algeria. La società fa ricorso

L’accusa è maggiorazione dei prezzi e false dichiarazioni doganali. L’azienda era stata assolta per gli stessi fatti contestati nel 2020 dal tribunale di... 15.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-15T19:24+0100

2022-02-15T19:24+0100

2022-02-15T19:24+0100

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/13800049_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_fdfd0fa7a2d1a63d2fac166f3a6c33bf.jpg

Altra tegola per Saipem, che dopo il profit warning per le perdite del 2021, ha annunciato che farà appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Algeri che sancisce una multa di 192 milioni di euro per la società in merito alle modalità di assegnazione nel 2008 del progetto GNL3 Arzew.La multa, ha spiegato Saipem in una nota, andrà a pesare sui conti del 2021 anche se, a seguito dell'appello non verrà corrisposta perché sospesa.Le accuse che arrivano da AlgeriNell'ambito del processo di primo grado sul progetto Gnl3 Arzew, il tribunale di Algeri haaccusato Saipem, Saipem Contracting Algérie e Snamprogetti SpA Algeria Branch di "maggiorazione dei prezzi in occasione dell'aggiudicazione di contratti conclusi con una societàpubblica a carattere industriale e commerciale beneficiando dell'autorità o influenza di rappresentanti di tale società" e di "false dichiarazioni doganali".Sempre lo stesso tribunale ha condannato due ex dipendenti del Gruppo Saipem, l’ex responsabile del progetto Gnl3 Arzew e un ex-dipendente algerino, a cinque e sei anni di reclusione. Un altro dipendente è stato assolto.Saipem precisa che le motivazioni della sentenza non sono ancora state rese disponibili dal Tribunale di Algeri.

2022

Rachele Samo

