Mosca non prenderà provvedimenti contro l'Ucraina se non sarà "provocata"

Mosca non prenderà provvedimenti contro l'Ucraina se non sarà "provocata"

Si esprime così il rappresentante permanente della Russia presso l'UE. Le tensioni intorno all'Ucraina sono aumentate nelle ultime settimane, dopo che gli... 15.02.2022

Il rappresentante permanente della Russia presso l'UE, Vladimir Chizhov, stamane ha dichiarato che la Russia non intraprenderà alcuna azione contro l'Ucraina, a meno che Kiev non provochi una risposta.Chizhov ha anche sottolineato che Mosca non permetterà "l'uccisione palese di cittadini russi in nessun luogo, incluso il Donbass". Secondo il diplomatico, il numero di truppe russe vicino al confine ucraino (che è spesso citato come un segno del "rafforzamento militare" della Russia) è uguale al numero di militari impegnati nelle recenti esercitazioni West-2021, che non hanno causato grandi preoccupazioni.La situazione intorno all'Ucraina è peggiorata nelle ultime settimane, quando la NATO ha sollevato preoccupazioni e alcuni paesi hanno affermato che la Russia sta pianificando un'"invasione" dell'Ucraina.Mosca ha ripetutamente bollato queste accuse come false, affermando che tali affermazioni sono solo un pretesto per schierare più equipaggiamenti militari della NATO vicino al confine russo, nonché per coprire le azioni aggressive di Kiev nel Donbass, azioni che violano gli accordi di Minsk.

