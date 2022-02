https://it.sputniknews.com/20220215/membro-cio-premiazione-pattinatori-posticipata-perche-medaglie-dovrebbero-andare-a-persone-giuste-15116769.html

Premiazione pattinaggio posticipata, membro CIO: le medaglie dovrebbero andare alle “persone giuste”

Premiazione pattinaggio posticipata, membro CIO: le medaglie dovrebbero andare alle “persone giuste”

Il consiglio d'amministrazione ha precedentemente deciso che non si terrà alcuna cerimonia di premiazione per i vincitori dell'evento a squadre di pattinaggio... 15.02.2022, Sputnik Italia

Il membro del Comitato Olimpico Internazionale Denis Oswald ha dichiarato che la cerimonia di premiazione per il pattinaggio artistico è stata posticipata, perché gli organizzatori vogliono che le medaglie vengano consegnate alle persone giuste, poiché stanno aspettando la decisione finale sul caso Valieva."Vogliamo assegnare le medaglie alle 'persone giuste'. Fino a quando la situazione non sarà chiara sull'eventuale violazione doping, non assegneremo medaglie. Al momento, è giusto per ogni atleta che le medaglie non vengano ancora assegnate. Comprendiamo appieno la situazione con le nazionali che sono arrivate seconde e terze, ma è molto difficile assegnare medaglie in una situazione in cui i risultati non sono definitivi. Dobbiamo trovare un equilibrio tra gli interessi dell'atleta a cui è consentito di continuare e gli atleti che meritano la cerimonia di premiazione. Ma con la decisione che abbiamo preso, siamo sicuri che non ci saranno danni irreparabili. Una cerimonia molto speciale si terrà quando saranno determinati i risultati finali", ha detto Oswald in conferenza stampa.Il delegato anche detto che la difesa della Valieva all'udienza del CAS (Corte Arbitrale dello Sport) ha riferito di un errore con i farmaci del nonno.Secondo l'Agenzia internazionale di test, l'indagine della Valieva, condotta da un laboratorio accreditato dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA) a Stoccolma il 25 dicembre, conteneva una sostanza vietata chiamata trimetazidina.La Valieva è stata inizialmente sospesa dall'ulteriore partecipazione alle Olimpiadi di Pechino, dopo che i risultati dell'indagine sono diventati noti l'8 febbraio. Ha quindi presentato ricorso contro la sospensione e le è stato permesso di continuare a partecipare ai Giochi. Il CAS ha iniziato domenica l'udienza del caso sulla decisione dell'Agenzia anti-doping russa di revocare la sospensione temporanea della quindicenne pattinatrice.Secondo il Comitato Olimpico Russo (ROC), la Valieva è risultata negativa per doping prima e dopo il test positivo del 25 dicembre. Il test in sé non rientra nella giurisdizione del CIO e non è rilevante per le Olimpiadi, motivo per cui il comitato disciplinare anti-doping dell'Agenzia anti-doping russa ha revocato la sospensione della Valieva e le ha permesso di tornare ad allenarsi.

