La UE mette in orbita una costellazione di satelliti: mai più "zone morte" in Europa e Africa

La UE mette in orbita una costellazione di satelliti: mai più "zone morte" in Europa e Africa

L'Unione Europea intende mettere in orbita la sua costellazione di satelliti per fornire comunicazioni sicure e accessibili in tutta l'UE e nelle regioni... 15.02.2022, Sputnik Italia

"Si tratta di una costellazione di satelliti in orbita bassa - 400-500 chilometri", ha affermato il commissario europeo in una conferenza stampa a Strasburgo.Il funzionario ha osservato che questi satelliti permetteranno di porre fine alle "zone morte" in Europa, dov'è assente accesso ai moderni servizi di comunicazione.Inoltre, i satelliti garantiranno la sostenibilità delle infrastrutture di comunicazione nell'UE. Breton ha ricordato che durante la pandemia, quando la pressione sulle reti era particolarmente elevata, la Commissione Europea ha dovuto rivolgersi a piattaforme extraeuropee con la richiesta di ridurre il traffico a causa dei timori per la stabilità della connessione Internet.Tra l'altro, la Commissione europea prevede che il nuovo sistema sarà in grado di fornire comunicazioni sicure ai governi degli stati europei e potrebbe essere utile per i militari.Servizi di comunicazione a prezzi competitivi saranno disponibili anche nel continente africano.Secondo i dati della Commissione Europea, il costo approssimativo del progetto è di sei miliardi di euro. L'Unione Europea intende investire 2,4 miliardi di euro tra il 2022 e il 2027. I fondi rimanenti devono essere forniti dagli Stati membri e da investitori privati. I primi satelliti potrebbero essere lanciati nello spazio già nel 2024.

