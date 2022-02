https://it.sputniknews.com/20220215/il-canada-invia-in-ucraina-mitragliatrici-e-fucili-di-precisione-per-un-valore-di-oltre--7-milioni--15117170.html

Il Canada invia in Ucraina mitragliatrici e fucili di precisione per un valore di oltre $7 milioni

Il Canada invia in Ucraina mitragliatrici e fucili di precisione per un valore di oltre $7 milioni

L'assistenza militare canadese all'Ucraina include mitragliatrici e fucili di precisione, ha affermato il Dipartimento della Difesa nazionale canadese in una... 15.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-15T07:57+0100

2022-02-15T07:57+0100

2022-02-15T08:23+0100

mondo

difesa

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/387/88/3878830_0:0:5054:2844_1920x0_80_0_0_884a7e262e7de4f097bb1cf423e72564.jpg

"Il Canada donerà oltre 7 milioni di dollari di armi letali e articoli di supporto assortiti alle forze armate ucraine. Questa attrezzatura include mitragliatrici, pistole, carabine, 1,5 milioni di proiettili, fucili di precisione e varie attrezzature correlate", ha affermato il dipartimento."Il Canada è risoluto nel suo sostegno alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza dell'Ucraina e continua a condannare l'aggressione russa, mentre costruisce le sue forze militari intorno all'Ucraina. Il Canada rimane impegnato in una soluzione diplomatica e continua a invitare la Russia a ridurre le tensioni e impegnarsi in un dialogo significativo", ha affermato.Kiev e gli stati occidentali hanno recentemente espresso preoccupazione per il presunto aumento delle "azioni aggressive" della Russia vicino ai confini dell'Ucraina. La Russia ha ripetutamente negato tali accuse, affermando che non minaccia e non attaccherà nessuno e che le affermazioni sull'"aggressione russa" sono usate come pretesto per schierare ancora più equipaggiamento militare della NATO vicino ai confini del Paese.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, difesa, ucraina