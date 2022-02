https://it.sputniknews.com/20220215/hollywood-20-anni-di-carcere-ad-un-attore-per-truffa-da-650-milioni-di-dollari-15122976.html

Hollywood, 20 anni di carcere ad un attore per truffa da 650 milioni di dollari

Hollywood, 20 anni di carcere ad un attore per truffa da 650 milioni di dollari

Nell'ottobre del 2021 l'attore Zachary Horwitz, conosciuto professionalmente come Zach Avery, ha ammesso di aver contraffatto contratti di distribuzione di... 15.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-15T14:47+0100

2022-02-15T14:47+0100

2022-02-15T14:47+0100

usa

hollywood

truffe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/552/73/5527319_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_bd622b112345ed343ff2cb05b80596f1.jpg

L'attore americano Zach Avery è stato incarcerato lunedì e dovrà scontare una pena di 20 anni di reclusione, oltre a restituire 230 milioni di dollari a oltre 250 vittime. La sua truffa per 650 milioni di dollari è stata messa in pratica grazie all’applicazione di un gigantesco schema Ponzi, l’attore ha usato i soldi ricavati dalla truffa per condurre uno stile di vita sontuoso a Hollywood.Dal 2014 Avery ha ingannato gli investitori, compresi i suoi amici universitari, creando falsi contratti per acquistare i diritti di distribuzione all'estero di film a basso costo e rivendendoli poi a HBO, Netflix e altre piattaforme di streaming.L'attore 35enne ha emesso una nota di credito a ciascuna vittima, promettendo loro un buon profitto e il rimborso del denaro entro sei mesi o un anno.Quando lo schema Ponzi è stato smascherato, lo scorso anno, Zachary si è dichiarato colpevole e ha confessato di non aver mai acquistato i diritti cinematografici e di aver contraffatto centinaia di contratti di distribuzione.Definendolo un crimine di "sconcertante portata", i pubblici ministeri in tribunale hanno affermato che Avery ha utilizzato i soldi per acquistare una villa da 5,7 milioni di dollari a Beverlywood, a Los Angeles, oltre ad aver speso circa 706.000 dollari per la decorazione degli interni.L'attore ha inoltre speso 605.000 dollari in auto, tra Mercedes Benz e Audi, 345.000 dollari in viaggi in jet privati ​​e yacht, 174.000 dollari in servizi di consulenza per feste a Los Angeles, 136.000 dollari in casinò e discoteche di Las Vegas e 6,9 milioni di dollari in pagamenti tramite carta di credito American Express.Secondo un rapporto pubblicato sul Los Angeles Times, l'attore 35enne ha confessato il suo crimine e ha detto al giudice distrettuale degli Stati Uniti, Mark C. Scarsi, di aver preso "decisioni sbagliate e terribili" mentre cercava di entrare nel mondo del cinema e che era dispiaciuto per "l'immenso dolore e le difficoltà" che ha causato.I suoi avvocati hanno detto al giudice che Horwitz "è mentalmente instabile" e che dovrebbe poter veder crescere i suoi due figli piccoli.Le dichiarazioni delle vittime ai pubblici ministeri chiedevano la massima punizione consentita dalla legge per Zachary, definito come "un ladro senza moralità o umanità".

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, hollywood, truffe