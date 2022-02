https://it.sputniknews.com/20220215/green-pass-over-50-de-luca-sui-sospesi-a-lavoro-benissimo-largo-ai-giovani-15125811.html

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, non è preoccupato per la sospensione degli ultracinquantenni senza green pass rafforzato, da oggi obbligatorio per pubblico e privato. "Vuol dire che non hanno bisogno di lavorare. E se è così, facciamo spazio ai giovani. Per quello che mi riguarda va benissimo", ha detto il governatore questa mattina a Pozzuoli (Napoli), a margine di una visita all'ospedale Santa Maria delle Grazie.De Luca ha ricordato che nei due anni di pandemia le difficoltà hanno riguardato non solo i malati di Covid, ma anche pazienti con tumori, problemi cardiaci e i malati di diabete, che hanno dovuto attendere perché gli ospedali erano al collasso."Bisogna fare le persone serie e smetterla con l'irresponsabilità", ha ribadito. "Quindi benissimo il green pass rafforzato, -aggiunge - per andare a lavorare si va tutelati. Qualche anno fa nessuno si scandalizzava quando si andava a prendere servizio in un Comune o in un luogo pubblico e bisognava presentare il certificato sanitario. In un paese civile funziona così il rapporto con i cittadini. Andiamo avanti e non perdiamo tempo con le stupidaggini", ha concluso.

