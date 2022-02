https://it.sputniknews.com/20220215/green-pass-costa-apre-allabolizione-dopo-il-31-marzo-15121779.html

Green pass, Costa apre all'abolizione dopo il 31 marzo

Green pass, Costa apre all'abolizione dopo il 31 marzo

Per il sottosegretario, si tratta di uno "scenario possibile", ma prima è necessario completare la somministrazione delle terze dosi di vaccino contro il... 15.02.2022, Sputnik Italia

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io, su Rai Radio 1, apre alla possibilità di eliminare il Green pass alla fine dello stato d'emergenza, il 31 marzo.Super green pass per i 50+Da oggi, 15 febbraio, entra in vigore l'obbligo di super green pass per tutti i lavoratori del pubblico e privato con più di 50 anni. I non vaccinati in questa fascia d'età costituiscono una platea di 1,2 milioni, di cui 500mila lavoratori, secondo i dati riferiti dal sottosegretario.Lavoro a distanzaAnche i lavoratori a distanza dovranno essere in possesso del pass verde rafforzato. L'obbligo di super green pass "c'è nella misura in cui la norma primaria l'introduzione dell'obbligo vaccinale prevede per gli over 50, è chiaro quindi che l'obbligo è esteso a tutta questa categoria e a questa fascia d'età", ha spiegato il sottosegretario."I controlli - ha aggiunto - sono un'operazione più complicata rispetto alle verifiche sui luoghi di lavoro ma non escludo che ci possono essere. Ad oggi a chi non si vaccina sono precluse anche altre attività, come i trasporti, i ristoranti oi cinema. Quindi c'è anche un altro modo per controllare chi non è vaccinato".

