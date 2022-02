https://it.sputniknews.com/20220215/gorizia-7-bambini-intossicati-ad-una-festa-di-compleanno-15117686.html

Gorizia, 7 bambini intossicati ad una festa di compleanno

Svenuti per aver inalato monossido di carbonio proveniente da un "fungo" a gas all'interno di un locale di Cormons. 15.02.2022, Sputnik Italia

Una festa di compleanno avrebbe potuto finire in tragedia, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Sette bambini sono rimasti intossicati questa domenica, dopo aver inalato gas tossico, probabilmente sprigionato da un "fungo" utilizzato per riscaldare il gazebo.L'incidente è avvenuto nella struttura provvisoria esterna di un locale di Cormons, Gorizia. I bambini sono svenuti per le inalazioni e sono stati portati al pronto soccorso, dove sono stati medicati e dimessi.Per almeno uno di loro è stata necessaria una seduta di ossigenoterapia, in camera iperbarica, all'ospedale di Cattinara. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della Compagnia Gradisca d'Isonzo.

